شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تعلن هلاك أسر وقرى كاملة في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة، هلاك أسر وقرى كاملة في صنعاء .

ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضح بإن المليشيا تقوم بعمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والأطفال والمهمشين ويزجون بهم في هجمات انتحارية بمأرب.

ولفت إلى أن عمليات التجنيد الإجباري التي يقوم بها الحوثيون تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات صنعاء.

وجدد الارياني التحذير من جرائم إبادة جماعية تقوم بها المليشيا لأبناء القبائل في محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، دعا جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع المليشيا من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.