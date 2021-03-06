شكرا لبحثكم عن خبر بعد تعز والضالع..محافظة أخرى تستدعي جميع مقاتليها بصورة عاجلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقرت شرطة محافظة البيضاء، امس رفع الجاهزية واليقظة العالية للأجهزة الأمنية بشرطة المحافظة، واستدعاء كافة منتسبي الأجهزة الأمنية بصورة عاجلة، ومنع منح أي إجازة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بمدينة مأرب، برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن أحمد محمد الحداد، وحضور قيادات الوحدات الأمنية بالمحافظة؛ لمناقشة سبل التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمأرب.

وبحسب "سبتمبر نت"، فقد أقر الاجتماع رفد الجبهات بقوات أمنية، وخاصةً الجبهات المحيطة بعاصمة محافظة مأرب، وإنشاء معسكر تدريبي لاستقبال وتدريب منتسبي الأمن الجدد.

وثمن العميد الحداد الأدوار البطولية التي تقوم بها الوحدات الأمنية في مأرب، في المهام الإسنادية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية للدفاع عن الشرعية والثوابت والمكتسبات الثورية المجيدة.

وكان الاجتماع قد استهل بقراءة الفاتحة والترحُم على أرواح جميع الشهداء الأبطال من منتسبي شرطة محافظة مأرب، وفي مقدمتهم العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة، ورئيس العمليات العميد نوفل الحوري ورفاقهم.

وأشار الحاضرون إلى أن شعلان ورفاقه من الأبطال الميامين سطروا ملحمة بطولية، وضحوا بأرواحهم في أقدس معارك الشعب والدولة والجمهورية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجاء الاجتماع بعد توجيهات وكيل أول لوزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظات المتواجدة في محافظة مأرب.

ووجه اللواء بن عبود، بالعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الحالة الأمنية المستقرة التي تتمتع بها محافظة مأرب، وجعلها تحتضن أبناء الشعب اليمني الفارين من بطش مليشيات الحوثي الإجرامية.