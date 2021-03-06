شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية تتحرك بأوامر رئاسية صوب جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيّر محور طور الباحة العسكري، الجمعة الدفعة الثالثة من القوات القتالية كتعزيزات عسكرية لجبهات مأرب.

وقال قائد محور طور الباحة اللواء أبوبكر الجبولي لـموقع الجيش "سبتمبر نت" إنه تم تعزيز جبهات مأرب اليوم بقوة بلغ قوامها 500 مقاتل من مختلف وحدات محور طور الباحة، وذلك من اللواء الثامن احتياط والتاسع مشاة واللواء 120 مدفعية والسادس حماية منشآت إضافة إلى سرية من فرع الشرطة العسكرية بمحور طور الباحة.

وأضاف أن هذه الدفعة ستعقبها دفعة أخرى تنفيذاً للتوجيهات واستشعاراً بواجب الدفاع عن الوطن وتطهيره من العصابات الانقلابية الحوثية، في هذه اللحظات المصيرية، والتي تتطلب أبطالاً أشداء، ووطنيين مخلصين يتصدرون مشهد التضحية ولا يلتفتون للمرجفين والمنشغلين بالحسابات والمصالح الضيقة.

وأوضح اللواء الجبولي بأن المحور درب نحو خمسة آلاف مقاتل من خمسة ألوية تابعة لمحور طور الباحة على استعداد تام لتعزيز الجبهات ورفدها بالمقاتلين.. مشيراً إلى أن المواجهة مواجهة وطنية نكون فيها أو لا نكون .

وكان محور طور الباحة بمحافظة لحج قد أرسل دفعتين سابقتين من التعزيزات العسكرية لجبهات محافظتي مأرب والجوف.. وتقاتل قواته أيضاً في خمس جبهات قتالية بين محافظتي لحج وتعز.