شكرا لبحثكم عن خبر عدن تستقبل اول دفعة من لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت لقاحات كورونا الى محافظة عدن بحسب مسئولين في وزارة الصحة بعدن . وقال نائب مدير مكتب الصحة والسكان بعدن ان اللقاحات سيتم توزيعها على العاصمة عدن والمحافظات الأخرى. وأضاف بالقول :" ٣٦٥الف مصل للوقاية من كورونا سوف تكون للعاصمة عدن والمناطق المحررة باشراف الوزارة.

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