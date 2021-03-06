شكرا لبحثكم عن خبر القبائل تباغت مليشيا الحوثي شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الجمعة، بأن رجال القبائل شنوا هجوم مباغت ضد مليشيا الحوثي شرقي محافظة صنعاء.

وذكرت المصادر أن رجال القبائل، تمكنوا من تحرير أحد المرتفعات من المليشيا بمديرية بني ضبيان المتاخمة لمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وبينت المصادر بأن قبائل بني ضبيان شنوا هجوما مباغتا على المليشيا بالقرب من حصن مطول لفج يلا.

واشارت المصادر الى أن الهجوم أسفر عن تطهير تبة استراتيجية والتمركز فيها ومقتل وجرح عدد من الحوثيين، فيما استشهد أحد المهاجمين وأصيب 3 آخرون من رفاقه.

يأتي ذلك بالتزامن مع معارك طاحنة غربي مارب، تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر قاسية.