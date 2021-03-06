شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة.. مليشيات الحوثي تتلقى صفعة قوية بمقتل قيادي بارز بجبهة الكسارة في مأرب! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
لقي القيادي في جماعة الحوثي الإرهابية يحيى حميد مصرعه الجمعة بجبهة الكسارة في مأرب.
ووضحت مصادر ميدانية إن حميد وهو منتحل رتبة عميد لقي مصرعه مع مجموعة من العناصر الحوثية التي كانت معه بغارة جوية نفذتها قوات التحالف ضد الميليشيا في جبهة الكسارة بمأرب.
يذكر أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات مأرب.
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