شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين بين فكي كماشة في مأرب التي أصبحت مؤمنة بالكامل والجيش والقبائل تفشل كل المحاولات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر في الجيش اليمني ان مأرب اصبحت مؤمنة بالكامل ومستقرة وعناصر الحوثيين بين فكي كماشة.

وبحسب المصادر فان طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، بعشرات الغارات الجوية، تعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية، على مسرح العمليات بجبهة الكسارة والمشجح بمديرية صرواح، عند الضواحي الغربية لمحافظة مأرب، ومصرع العشرات من عناصرها.

واوضحت المصادر ان ‏الجيش الوطني ورجال القبائل يتصدون لهجومات متتالية لميليشيا الحوثي منذ ساعات صباح اليوم الجمعة،على جبهتي الكسارة والمشجح بصرواح،غرب مأرب

وتكبدت الميليشيا خسائر فادحةفي الأرواح والعتاد،حيث دفعت بالمئات من عناصرها في مسعى لإحداث اختراق ميداني في الجبهتين، إلا أن محاولتها باءت بالفشل .