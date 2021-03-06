شكرا لبحثكم عن خبر من هو السياسي اليمني الراحل الذي ظهر مع كاستروا وكان يناديه فتاح العرب ؟ .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون صورة للسياسي اليمني الراحل عبدالفتاح اسماعيل الذي اثار جدلاً واسعاً في حياته وبعد الممات لعدم معرفة كيف كانت نهايته . وقال النشطاء ان الزعيم اليمني الراحل عبدالفتاح اسماعيل كان ينادية كاسترو بفتاح العرب. ويظهر في الصورة عبدالفتاح اسماعيل الذي ينتمي الى محافظة تعز اليمنية مع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو وهو يحتضنه بيده.

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