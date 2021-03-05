شكرا لبحثكم عن خبر انفجار صهريج وقود في صبر قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سمع دوي إنفجار قبل قليل في أرجاء واسعة من منطقة صبر بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج. وقال سكان قريبين من موقع الحدث ان قاطرة محملة بمادة الغاز انفجرت أمام محطة صبر، ادى الى إشتعال النيران بشكل كثيف في القاطرة. وأضافوا ان النيران مازالت مشتعلة في القاطرة وسط تطويق امني للموقع ومحاولات لإطفاء النار وإبعاد السيارات والمواطنين من مصدر النيران. ويُسمع حاليا أصوات إنذارات دوريات الشرطة وكذا سيارات إسعاف او مطافي تهرع لموقع الانفجار. ولم تنشر اي جهة أمنية حتى الآن عن اذا كان هناك ضحايا بسبب إنفجار القاطرة.

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