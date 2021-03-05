شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. كهرباء عدن تسجل خروج مفاجئ جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت منظومة الكهرباء بشكل جزئي، مساء الجمعة 5 مارس/ آذار 2021م، في عدد من أحياء مديريات عدن، (جنوبي اليمن).

وقال سكان محليون لوكالة "خبر"، إن منظومة الكهرباء خرجت بشكل جزئي في عدد من أحياء مديريات "دار سعد، الشيخ عثمان، والمنصورة"، بمحافظة عدن، منذ عصر اليوم الجمعة.

وأكدوا أن تلك الأحياء دخلت في عتبة ظلام دامس عقب انقطاع التيار لأكثر من ست ساعات على التوالي.

واعتبروا ذلك الخروج المتزامن مع موجة انقطاعات متكررة تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الماضية، مؤشرا خطيرا مع حلول فصل الصيف.

وطالبوا الجهات المعنية بوضع حلول جادة لتلافي الأخطاء المتكررة في كل موسم، وتخفيف معاناة الأهالي التي تفاقمت في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع بأسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.