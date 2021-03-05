شكرا لبحثكم عن خبر القبائل تحرر حصن مطول في بني ضبيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حررت مجاميع قبلية، الجمعة 5 مارس 2021م، أحد المرتفعات الجبلية من مليشيا الحوثي في مديرية بني ضبيان المتاخمة لمديرية صرواح مأرب (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مجاميع قبلية تنتمي لبني ضبيان شنت هجوما خاطفا على مليشيا الحوثي بالقرب من حصن مطول بالقرب من قرية "يلا".

وأسفر الهجوم عن تطهير تبة استراتيجية والتمركز فيها ومقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية، فيما استشهد أحد المهاجمين وأصيب 3 آخرون من رفاقه.