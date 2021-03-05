شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اخر ارقام كورونا في اليمن بين الإصابات والوفيات والتعافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏مستجدات ‎#كورونا خلال الساعات الأخيرة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة كالتالي: (30) ‎#حضرموت (5) ‎#عدن (1) ‎#شبوة وتم تسجيل (3) حالات وفاة و(4) شفاء جميعها من ‎#حضرموت. بذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2411) منها (648) وفاة و(1439) تعافي.

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