شكرا لبحثكم عن خبر البعداني ينهي حياته شنقاً في إحدى قرى اب وسط اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي، إن شاب عشريني أقدم على الانتحار بمحافظة إب ، في ظل توسع وانتشار ظاهرة الانتحار بمختلف مديريات المحافظة.

وأضاف المصدر أن شاب يدعى "ع ه" أقدم على شنق نفسه في إحدى قرى مديرية بعدان شرق محافظة إب.

وأفاد المصدر أن الشاب من أبناء قرية "المحلا" بعزلة الحرب وعثر عليه مشنوقا بحبل متدلي، في ظل مطالبات بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها في الوقت الذي رجحت المصادر أن الشاب أقدم على الانتحار.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إقدام شاب على الانتحار بمدينة إب وآخر في مديرية جبلة، وامرأة بمديرية الظهار بمدينة إب، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الانقلاب الحوثي والحرب في البلاد، والتي أوصلت البعض إلى الإصابة بحالة نفسية، ومن ثم أقدموا على الانتحار.