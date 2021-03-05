شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : صور نادرة من ألبوم اليمنية أمة العليم السوسوة التي انتقلت من تلفزيون صنعاء إلى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صور نادرة لامرأة يمنية مرموقة تدرجت في السلم الوظيفي وحصلت على منصب مرموق في الأمم المتحدة .

وتظهر الصور أمة العليم السوسوة التي عملت كوزيرة، وإعلامية، ودبلوماسية، وباحثة يمنية .

وتنتمي السوسوة إلى بيت السوسوة مدينة ذمار ، وولدت في مدينة تعز عام 1958م، ثم استقرّت في مدينة صنعاء.

حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 1396ه‍/1976م، ثم التحقت بالعمل في إذاعة تعز، ثم انتقلت إلى تلفزيون صنعاء، وأصبحت كبير المذيعين فيه، وفي عام 1411ه‍/1991م، عُيّنت وكيلاً مساعدًا في وزارة (الإعلام) .

كما عُيّنت سنة 1417ه‍/1997م، في المنصب نفسه، ثم عينت ممثلاً دائمًا لليمن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هولندا، ثم سفيرة غير مقيمة لدى مملكة السويد، ثم سفيرة غير مقيمة لدى مملكة الدنمارك، ثم سفيرة لدى مملكة هولندا، ثم وزيراً لحقوق الإنسان.

كما عملت في الأمم المتحدة كمساعدة للأمين العام للأمم المتحدة مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط، كما تم اختيارها في إبريل 2014 رئيساً للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن.