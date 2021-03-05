شكرا لبحثكم عن خبر يحدث الآن.. مليشيا الحوثي تتعرض لأكبر محرقة وإبادة جماعية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتعرض مليشيا الحوثي الإرهابية، في هذه الأثناء، لمحرقة وإبادة جماعية في مختلف الجبهات غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر ميدانية، إن مدفعية الجيش الوطني، ومقلات التحالف العربي، تواصل منذ عصر الجمعة وحتى اللحظة, شن ضربات مكثفة على مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في صرواح والكسارة ومدغل ومجزر غرب شمال مأرب.

وأعترفت مليشيات بتعرض قواتها للقصف الجوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، وقالت وكالة "سبأ" الحوثية، إن التحالف شن أكثر من 31 غارة على المليشيات في مأرب خلال الساعات الماضية وسط استمرار الضربات الجوية حتى اللحظة.

وأكدت مصادر ميدانية، احتراق عشرات الآليات العسكرية بمن عليها من مقاتلي المليشيات، بالإضافة إلى احتراق مخازن إسحلة و ذخائر وأطقم تحمل عشرات المسلحين من مليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجوم المليشيات الحوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، مؤكدة مقتل أكثر من 90 حوثيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف العربي خلال الساعات الماضية فقط.