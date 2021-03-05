شكرا لبحثكم عن خبر بنك تعز يسرق تبرعات مأرب .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة رسمية صادرة عن فرع البنك المركزي اليمني، في تعز، عن استيلاء البنك على نصف مبالغ المتبرعين لدعم صمود جبهات الشرعية بمحافظة مأرب.

وتظهر وثيقة سند استلام رسمي، أن البنك المركزي في تعز، يقيد مبالغ التبرعات بسعر صرف 400 ريال يمني للدولار الواحد، فيما الصرف في السوق يقترب من 900 ريال، ما يعني أن البنك يستقطع نصف مبالغ التبرعات.

وفي وقت سابق أطلقت الشرعية حملة تبرعات شعبية لدعم "صمود مأرب"، وفتحت حسابات بنكية لاستقبال الأموال ونشرت أرقام تلك الحسابات.