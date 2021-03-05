شكرا لبحثكم عن خبر بطء خدمة الانترنت في لحج بالتزامن مع غياب الكهرباء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لحج- متابعات:
يشتكي مستخدمو الانترنت في محافظة لحج من بطء شديد بالخدمة شمل معظم مناطق ومديريات المحافظة دون أي توضيح رسمي من المؤسسة العامة للاتصالات عن الاسباب.
وقال مواطنون ان الخدمة ساءت منذ ثلاثة ايام، مطالبين مؤسسة الاتصالات توضيح اسباب التردي الضعف والتردي وايجاد حلول مستعجلة لها.
ويأتي تدهور خدمة الانترنت تزامنا مع ازمة انقطاع التيار الكهربائي في لحج.
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