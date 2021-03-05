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المالكي: تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة اطلقتها مليشيا الحوثي نحو السعودية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الطائرات الحوثية المفخخة التي أطلقت تجاه المملكة وتم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6طائرات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن، تركي المالكي في بيان له بأن " قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".   وأوضح العميد المالكي" أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (6) ست طائرات بدون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة"، مشيرا إلى أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"..   وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.   جاء ذلك بعد ساعات على اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات تجاه منطقة جازان (جنوب غرب)  المملكة.  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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