التعاون الخليجي: يجب وقف الاعتداءات الحوثية على السعودية فورًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

استنكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة العربية السعودية.



وأدان في بيان، استمرار محاولات المليشيات الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مؤكدا أنها تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحث المجتمع الدولي على إعلان موقف فوري لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وعبر عن تضامن مجلس التعاون مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.