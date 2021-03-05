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التعاون الخليجي: يجب وقف الاعتداءات الحوثية على السعودية فورًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

استنكر أمين عام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة العربية السعودية.

وأدان في بيان، استمرار محاولات المليشيات الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مؤكدا أنها تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحث المجتمع الدولي على إعلان موقف فوري لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وعبر عن تضامن مجلس التعاون مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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