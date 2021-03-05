صحيفة إماراتية: الدعم الإيراني يوفر الغطاء لاعتداءات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

شددت صحيفة الخليج الإماراتية، في افتتاحيتها تحت عنوان (قوة عربية متضامنة)، اليوم الجمعة، على أن الاعتصام العربي بالتضامن والتآزر، يعزز الموقف القومي في مواجهة التدخلات الإقليمية، ويضع لها حدًا بالحوار والإقناع والدفاع عن نواميس مبدأ حسن الجوار.



وأشارت إلى أن الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي يوفر الغطاء لاستمرار الاعتداءات المستنكرة على السعودية، وهو ما يجب أن يتوقف حتمًا لأنه يقوض الأمن والاستقرار في الإقليم كله، فضلًا عن تهديده لسلامة الملاحة البحرية خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن.

واعتبرت أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، يعد فاتحة لمرحلة جديدة، لمواجهة الأزمات، التي أنهكت الأمة في سوريا وليبيا واليمن.