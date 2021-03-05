الرابعة خلال ساعات قليلة.. التحالف يعترض مُسيرة مفخخة لمليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، صباح اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة).



وأوضح أن المُسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وارتفع عدد الطائرات التي أسقطتها دفاعات التحالف العربي منذ فجر اليوم، إلى أربع طائرات دون طيار.

وشدد على أن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأضاف أن قيادة التحالف تنفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.