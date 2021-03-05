شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تدمّر آليات عسكرية للمليشيات الحوثية في جبهتي ”الكسارة” و ”صرواح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الجمعة، عددا من الآليات العسكرية للمليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة وصرواح غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية مواقع وتعزيزات للمليشيات في مديرية جبهتي الكسارة وصرواح.

وأكدت أن الغارات أسفرت عن تدمير عددا من الآليات العسكرية للمليشيات الحوثية ومقتل من على متنها من مقاتلي الحوثي في الجبهة ذاتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهابية التي استأنفت هجومها على مأرب الساعات الماضية، في محاولة منها للتقدم باتجاه مدينة مأرب، وذلك بعد فشلها خلال الأيام الماضية.