شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اخر إحصائية لضحايا تفجير موكب قائد الدعم والاسناد في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رشدي العمري رئيس المركز الإعلامي للألوية الدعم والإسناد عن اخر إحصائية لضحايا تفجير موكب قائد الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وأركانه العميد نبيل المشوشي

وقال العمري : " قبل لحظات كنت مع مدير الدائرة الصحية الدكتور عارف الزاعري الذي أوضح ان عدد من سقط في العمل الإرهابي هم شهيدين واكثر من ستة جرحى حالاتهم حرجة اضافة الى عشرة من الجنود إصابات متفاوتة والإجمالي شهيدين وستة عشر جريح.

واضاف العمري في تصريح لقناة "عدن المستقلة"..."الاستهداف الجبان لقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركانه العميد نبيل المشمشي في تمام الساعة العاشرة صباحا أثناء خروج الموكب الى مقر العمل وأثناء مرورهم في احد الطرق الفرعية في الجهة المقابلة لمحطة الكهروحرارية في مدينة الشعب تم استهداف موكبهم عن طريق زرع عبوات ناسفة ومتفجرات في الطريق المؤدية للخط الإسفلتي حيث تم زراعته داخل برميل اثناء نزول الفريق وجد بقايا البرميل وزرع على جانب احد الطرقات القريب من مقلب للقمامة وأثناء مرور الموكب تم تفجير السيارة التي يوجد فيها القائد ونائبة وتسبب عقب ذلك بإطلاق نار على الموكب من الاتجاه الغربية الحراسات المرافقة للقيادات ردت على مطلقي النار وتم تمشيط المنطقة ومازالت الى الان قواتنا تطوق المنطقة وتتعقب المجرمين الين قاموا بعملية الاستهداف".