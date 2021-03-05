شكرا لبحثكم عن خبر سريع يكشف عن ضربات حوثية مؤثرة في العمق السعودي فجر اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية جديدة، زعمت فيه أنها استهدفت هدفا هاما في الأراضي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته، تمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار ابها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة.

وأضاف في بيان مقضتب على حسابه بتويتر رصده "المشهد اليمني"، أن العملية تمت بواسطة بطائرة نوع نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة، حد زعمه.

وقال المتحدث العسكري باسم المليشيات، إن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.