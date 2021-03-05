دفاعات جو التحالف العربي تدمر صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المملكة السعودية.



وقال التحالف العربي في بيان مساء الخميس: إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان الحدودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف، إن المليشيا الحوثية لازالت تواصل محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد البيان أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، قبل بساعات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه جازان.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.