شكرا لبحثكم عن خبر شاهد . ابن اليمنية المثيرة للجدل ” أروى عمر” يبكي ويؤكد القبض عليها ويناشد بالإفراج عنها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يطالب بالإفراج عن والدته، وأكدت مصادر محلية أن الطفل هو نجل الناشطة اليمنية المثيرة للجدل أروى عمر، والتي تم القبض عليها منذ أسبوعين.

وظهر الطفل في الفيديو أثناء بكائه بشده دون أن يكشف وجهه وهو يحمل بطاقة إثبات أنه سعودي الجنسية، وقال الطفل إن والدته متغيبة منذ أسبوعين بالرغم من تأكيد رجال الأمن أنها ستغيب لنصف ساعة فقط.

وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو بشكل كبير، فمنهم من شكك بهوية الطفل وأنه ليس ابن أروى عمر، بينما أكد البعض الأخر أنه نجلها، حيث أن لها ولدا واحدا سعودي الجنسية، وبنفس عمر الطفل الذي في الفيديو، كما وأنها بالفعل متغيبة عن منزلها منذ ما يقارب الـ 14 يوما، كما أن حسابها في سناب شات متوقف أيضا بحسب مجلة فوشيا.

و هي فاشنستا يمنية مقيمة بالمملكة واشتهرت بعد فيديوهات راقصه وأثارت الجدل بلبسها.