شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك معلقا على تفجير عدن : ”لن ترهبونا ...والرد سيكون في الميدان” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على أن الأعمال الإرهابية لن ترهبهم، والرد من الأبطال سيكون في الميدان وليس الغدر، مشيرا إلى أن من يرعى الإرهاب لن يكون في مأمن حسب وصفه.

وقال بن بريك في تعليق نشره عبر حسابه على تويتر : "لن ترهبونا، ورد أبطالنا في مواجهة الإرهاب سيكون في الميدان ليس بالغدر وأساليب الجبناء".

وأكد بن بريك في تغريدته أن: "كل من يرعى الإرهاب وقامت الأدلة على تورطه فيها لن يكون في مأمن، وستسمعون صراخ النائحات".

وفي ذات السياق علق نائب نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أ.فضل الجعدي، حول الحادث الإرهابية، وقال : "العملية الارهابية التي استهدفت قيادات في الدعم والاسناد ماهي الا محاولة بائسة لارباك الوضع نفذتها ادوات ارهابية حاقدة بعد النجاحات الامنية التي تحققت في العاصمة عدن ، وهي حتما لن تنجح في كبح حربنا المستمرة على الارهاب.. رحم الله الشهداء والعافية للجرحى".

ويأتي تعليق بن بريك والجعدي على الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي، صباح اليوم، بعبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم بمدينة الشعب بالعاصمة عدن.

واسفر الحادث الإرهابي الذي استهدف قيادة قوات الدعم والاسناد عن مقتل جنديان وإصابة 5آخرين من أفراد حراسة الموكب.