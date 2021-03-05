شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: القيادي كمال الحالمي يروي تفاصيل تفجير موكب الوالي والمشوشي ويؤكد ان مسلحين قاموا باطلاق النار لاحقا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد الحزام الأمني بمديرية المنصورة كمال الحالمي ان مسلحين اطلقوا النار لاحقا وعقب تفجير موكب القياديين الوالي والمشوشي بعدن صباح الخميس. وفي تسجيل مصور اكد الحالمي ان التفجير وقع بعبوة ناسفة استهدفت موكب محسن الوالي والقيادي نبيل المشوشي. وأوضح الحالمي ان مسلحين تمركزوا في محيط موقع التفجير اطلقوا النار لاحقا مستهدفين القيادات التي نجت من واقعة التفجير.

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