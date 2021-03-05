شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 30 حوثياً غربي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيا الحوثية مصرعهم وجرح آخرون، الخميس 4 مارس/ آذار 2021، إثر إفشال هجوم المليشيات على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية والقبائل كسروا هجوماً انتحارياً شنته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأضاف، إن "مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، مؤكداً أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات".