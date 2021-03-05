شكرا لبحثكم عن خبر في واقعة غريبة.. سرقة راتب حافظ معياد من حسابه في البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد البنك المركزي اليمني يوم الاربعاء واقعة غريبة وتحدث لأول مرة في تاريخ المصارف اليمنية. وقام احد موظفي البنك المركزي اليمني بسرقة راتب محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد عقب تمكنه من التسلل الى حساب معياد في البنك وصرف مبالغ مالية من الحساب.

واكتشفت ادارة البنك المركزي الحادثة يوم الاربعاء واصدرت قيادته قرار تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الواقعة.

ووفقا لصحيفة عدن الغد فان اللجنة باشرت التحقيق لمعرفة هوية الموظف الذي سهل عملية الصرف من الحساب بغير وجه حق

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