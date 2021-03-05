شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. مسلحو الحوثي يقدمون على هذا العمل مع تقدم الجيش الحكومي نحو الحوبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد مصدر ميداني، أن المسلحين الحوثيين، عمدوا على تفجير وتفخيخ المنازل القريبة من سور معسكر الامن المركزي في جولة القصر، وذلك مع التقدم الذي تحققه القوات الحكومية.

وقال المصدر إن هذه التدابير من قبل الحوثيين، تأتي بهدف إعاقة تقدم القوات نحو منطقة الحوبان.

ومساء امس أعلن المتحدث العسكري لمحور تعز تحقيق القوات تقدما مهما في الجبهة الشرقية من المركز الإداري للمحافظة وذلك في إطار تواصل العملية العسكرية في جبهات المحافظة لليوم الثالث على التوالي.