شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد عنصر حوثي ذهب لإحضار ”القات” لزملائه وعند عودته تفاجأ بأن المتواجدين في الموقع من الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني والمقامة الشعبية تقدمها ميدانيا في جبهات محافظة مأرب وسط خسائر فادحة للميليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

وأظهر فيديو مصور أحد عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية يقع أسيرا في يد أبطال الجيش الوطني بعد أن تمت السيطرة على الموقع الذي كان يتمركز فيه.

وبحسب الفيديو فإن الحوثي ذهب لاحضار القات لبقية أفراد مجموعته وعندما عاد تفاجأ بأن المتواجدين في الموقع هم أفراد من الجيش الوطني بعد أن تم أسر بقية زملائه.

ويظهر الفيديو العنصر الحوثي وهو يشتم ميليشيا الحوثي بألفاظ نابية مؤكدا أن عملية أسرهم كانت أفضل خظوة "ضخم جدا" في إشارة إلى أنه كان مرغما على القتال.