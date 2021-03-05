شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يدين العملية الارهابية التي استهدفت قيادات امنية في عدن ويقول انها تخدم الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدان ناطق المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة العميد الركن صادق دويد، عملية استهداف قيادات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن العملية تسعى لإرباك المشهد الأمني والسياسي خدمة للمليشيا الحوثية.

وقال دويد: محاولة استهداف قيادات أمنية في عدن، تأتي ضمن مساع خبيثة ومكشوفة لإرباك المشهد الأمني والسياسي ولا يصب إلا في خدمة مليشيا الحوثي الموالية لإيران. وفق ما كتب في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الخميس.

وأكد على " ضرورة اليقظة وإفشال المخططات التخريبية". معبرا عن إدانة المقاومة الوطنية "الشديدة للعملية الإرهابية".

وأنهى دويد تغريدته بالترحم على الشهداء والجرحى، جراء العملية.

وكان قائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي، ورئيس أركان القوات نفسها العميد نبيل المشوشي نجيا من انفجار عبوة ناسفة وضعت في برميل للمخلفات، أثناء مرور موكبهما، بمنطقة الحسوة التابعة لمديرية البريقة في مدينة عدن، فيما استشهد جنديان وأصيب سبعة في حصيلة غير نهائية.