شكرا لبحثكم عن خبر نجاة العميد الوالي والمشوشي من هجوم انتحاري بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا قائد الويه الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وأركان الويه الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث العميد نبيل المشوشي بأعجوبة من هجوم انتجاري بسيارة مفخخة امس الخميس بمنطقة الشعب بالعاصمة عدن وأفادت مصادر ان عدداً من الجنود سقطوا جرحى جراء الانفجار وقالت مصادر محلية ان قوات الامن والحزام أغلقت المنطقة بعد التفجير الانتحاري

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