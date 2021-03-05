ميليشيات الحوثي تفجر منزل في مديرية ذي ناعم بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فجرت مليشيات الحوثي الإرهابية، الخميس، منزلا في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن، مسلحين حوثيين فجروا عصر اليوم، منزل المواطن "عبدربه أحمد صالحك العمري" في منطقة الرباط بمديرية ذي ناعم.



وأوضحت أن عشرات المسلحين الحوثيين حاصروا المنزل وأجبروا النساء والأطفال على مغادرته قبل أن يقوموا بتفخيخه ونسفه بشكل كلي.



وأشارت إلى أن ذلك جاء خلفية انضمام شخصين من الأسرة إلى صفوف المقاومة الشعبية المناهضة للمليشيات الحوثية.



ودأبت مليشيات الحوثي منذ انقلابها على الحكومة الشرعية على نهب ممتلكات المعارضين لها وتدمير منازلهم.

