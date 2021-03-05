شكرا لبحثكم عن خبر ضربة موجعة.. مصرع قيادي حوثي بارز مع افراده في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي القيادي في جماعة الحوثي الإرهابية يحيى حميد مصرعه الخميس بجبهة الكسارة في مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن حميد وهو منتحل رتبة عميد لقي مصرعه مع مجموعة من العناصر الحوثية التي كانت معه بغارة جوية نفذتها قوات التحالف ضد الميليشيا في جبهة الكسارة بمأرب.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات مأرب.