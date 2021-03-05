شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. الحياة تعود مجدداً إلى أحد أهم أسواق تعز الشعبية عقب فك جزئي للحصار على المدينة.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المتحدث العسكري لمحور تعز تحقيق تقدم واسع للقوات الحكومية في الجبهة الشرقية من المركز الإداري للمحافظة.

وقال العقيد عبد الباسط البحر، إن القوات الحكومية التابعة للواء 170 د/جو الكتيبة الثانية حققت اختراقا مهما في اطار تواصل العملية العسكرية في جبهات تعز لليوم الثالث على التوالي

وأوضح أن القوات تمكنت في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة من التقدم والسيطرة على مكتب العيسائي وتحييدهم لعمارة الجهيم ناريا.

وعد المتحدث هذا التقدم، بـأنه " عمل ممتاز جدا، باتجاه فرزة صنعاء ومبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدخل الحوبان".

وأشار إلى " تأمين شارع الحمد كاملا"، وقال إن الوصول إلى مستشفى الحمد أصبح سهلا.

كما تم تحييد الشارع الخلفي للحمد وتأمين المنطقة المقابلة بالكامل، وفقا للمتحدث العسكري.

واظهر مقطع فيديو نشرته "العين الاخبارية" عودة الحياة مجددا في سوق الأشبط في مدينة تعز بعد فك الجيش اليمني الحصار عن المدينة جزئيا.

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