شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرض على عقال الحارات تسيير قوافل غذائية للجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية ، كافة عقال الحارات بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، لدعم جبهات القتال بالقوافل الغذائية والمقاتلين.

وقالت مصادر محلية، أن المليشيا وجهت عقال الحارات بدعم الجبهات بالقوافل الغذائية من حاراتهم، في أقرب وقت ممكن،دعما للمقاتلين في الجبهات.

وأضافت المصادر، أن المليشيا وزعت سندات على كافة عقال الحارات بمناطق سيطرتها، وجمع مبالغ مالية من المواطنين، بما فيها طالبت أدارات المدارس في صنعاء التبرع للجبهات دعما لما أسمته "تحرير مأرب".

تزامن ذلك مع تحشيد واسع وتجنيد للمقاتلين في مختلف المحافظات، في عمليات هي الأكبر، ولجأت المليشيات إلى استخدام القوة في عمليات التجنيد، في ظل خسائرها الفادحة منذ تصعيده العسكري للسيطرة على مأرب منذ فبراير الماضي.