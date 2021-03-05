شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي الارهابية تفجر منزل شيخ قبلي بالبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت مليشيا الحوثي الارهابية على تفجير منزل شيخ قبلي في محافظة البيضاء. وقال مصدر محلي لبوابتي ان المليشيا فجرت عصر الخميس منزل الشيخ عبدربه احمد صالح العمري في منطقة الرباط بمديرية ذي ناعم. يشار الى ان المليشيا تتعمد تفجير منازل المنائين لها والرافضين للخضوع لسلطاتها في مختلف المحافظات.

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