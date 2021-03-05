الأجهزة الأمنية تلقي القبض على قيادي في تنظيم القاعدة بوادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتعاون مع التحالف العربي، القبض على قيادي في تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، إن "وحدات من الجيش والأمن بمشاركة أفراد من التحالف نفذت مساء الأربعاء عملية استخباراتية نوعية في وأدي حضرموت، تمكنت خلالها من القبض على القيادي في تنظيم القاعدة قابوس بن طالب".



وأضاف أن "بن طالب" متهم بقتل عسكريين ومدنيين بوادي وصحراء حضرموت.



ووفقا للمصدر فإن القيادي المقبوض عليه، متهم باغتيال قائد قوات التحالف بوادي المقدم بندر بن مزيد العتيبي، وجنديين سعوديين وآخرين يمنيين بتفجير عبوة ناسفة في مديرية شبام غرب وادي حضرموت، في 19 أيلول/ سبتمبر 2019م.



وشهدت مدن وادي وصحراء حضرموت سلسلة حوادث اغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين، خلال الفترة الماضية.

