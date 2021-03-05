شكرا لبحثكم عن خبر كسر هجوم واسع لمليشيا الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الخميس ، من كسر هجوم لمليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في القطاعات الشمالية الغربية "الثوخب وحبيل يحيى" كسرت هجوماً واسعاً للمليشيات الحوثية باتجاه مواقعها في الحرة وموقع الشهيد والساحلة. وبينت المصادر، أن "معارك شرسة استمرت لأكثر من ساعة أجبرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، المليشيات على التراجع والانكسار وسط خسائر تكبدتها".

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