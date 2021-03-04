شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات مسلحة في لحج تؤدي إلى إصابة طفل رضيع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصيب طفل، اليوم الخميس، جراء اشتباكات مسلحة، في منطقة الوهط، التابعة لمديرية تبن في محافظة لحج.

وقال مصدر أمني ، إن خلاف على قطعة أرض، تطور الى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن إصابة طفل يدعى ريان حسن غابس، لم يتجاوز عمره العامين، وهو داخل منزل أسرته، أسعف على إثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في عدن لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، أن إصابة الطفل تركزت في رجله اليسرى، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى مكان الاشتباكات، وضبطت عدد من المتهمين على ذمة الحادثة.