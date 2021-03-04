شكرا لبحثكم عن خبر انهيار جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس عدن. أسعار العملات في صنعاء:- الدولار الأمريكي شراء = 600 ریال بیع =604 ریال الریال السعودي شراء =5. 158 ریال بیع = 159 أسعار العملات في عدن:- الدولار الأمريكي شراء = 880 ریال بیع = 885 ریال الریال السعودي شراء = 230 ریال بیع = 231 ريال

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