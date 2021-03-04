شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة جازان السعودية، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ



وأضاف التحالف العربي، أنهم يتخذون الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.