القوات الشرعية تستكمل تحرير منطقتي القوز والاشروح بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استكملت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير كامل منطقتي القوز، والاشروح بمحافظة تعز.



وبحسب مصدر عسكري، فإن المعارك تدور حاليا في آخر تبة تقع بين مديريتي جبل حبشي، ومقبنة.. مشيرا ان قوات الجیش الوطني في مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالي خمسة كيلو مترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأوضح أنه لم يتبق أمام قوات الجیش الوطني في المديرية سوا منطقتي العرض، والحناية، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.

وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش الوطني إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية منها القيادي المدعو أبو حاتم.