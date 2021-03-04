مليشيا الحوثي الإيرانية تفجر منزل مواطن في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، على تفجير منزل مواطن في محافظة البيضاء.



وقالت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن مليشيا الحوثي فجّرت منزل المواطن عبدربه أحمد العمري الذي يقع بمنطقة الرباط في مديرية ذي ناعم.

ودأبت مليشيا الحوثي على تفجير منازل المناهضين لمشروعها الكهنوتي وذلك ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.