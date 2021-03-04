هيئة المواصفات تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للمترولوجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك اليمن ممثلا برئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة الاستشارية العليا للمترولوجيا، الذي انعقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة اليمن.



وخرج الاجتماع بعدد من النتائج والتوصيات التي تخدم توحيد وتطوير العمل العربي المشترك في مجال القياس والمعايرة المترولوجيا، وأكد الاجتماع، أن اللجنة التي تضم في عضويتها كافة البلدان العربية الأعضاء وتعمل تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، تسعى من خلال أجهزة التقييس والمنظمات العاملة في مجال المترولوجيا إلى تطوير تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمترولوجيا وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية (ARAMEL)، والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية (ARAMET).

وأكدت الهيئة اليمنية للمواصفات في كلمتها، أهمية توحيد الجهود العربية للارتقاء بإجراءات وأنشطة المترولوجيا والقياس بما يخدم العمل العربي المشترك في هذه المجالات ويسهم في زيادة فرص التبادل التجاري العربي وتطوير التجارة البينية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى