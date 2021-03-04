قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب يتفقد النقاط الأمنية بمداخل ومخارج المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تقفد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، ورئيس الأركان العقيد عبدالله الصبري اليوم، عدد من النقاط الأمنية عند مداخل مدينة مأرب واطلعا على مستوى الجاهزية الامنية لدى الافراد المرابطين في تلك المواقع.



وشدد على ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية بمضاعفة الجهود والقيام بكافة المهام الأمنية على أكمل وجه.

وأكد السياغي أن ضباط وأفراد ومنتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب إلى جانب زملائهم في بقية الوحدات الأمنية يقومون بواجبهم الوطني في تأمين محافظة مأرب والحفاظ على أمنها واستقرارها وافشال كافة المخططات الحوثية الرامية لاثارة الفوضى واستهداف السكينة العامة للمواطنين.

وحث السياغي الضباط والافراد على مزيد من اليقضة والجاهزية على تعزيز الحس الأمني واليقظة العالية والتعامل بمسؤولية مع المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن مشيدا بجهودهم في تأمين مدينة مأرب وبما يحققوه من انجازات ونجاحات امنية متواصلة تبعث بالفخر والاعتزاز وفخر لدى كل ابناء اليمن.