الارياني يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني عن اقدام ام يمنية من قبيلة آل سالم بمحافظة صعدة على الانتحار، بعد مقتل جميع أبنائها الستة بعد ان استدرجتهم مليشيا الحوثي الارهابية واحدا تلو الآخر بالاكراه وزجت بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال، خدمة لمشروعها الانقلابي ومخططات المشروع الايراني في المنطقة.



واوضح، ان الحادثة تكشف حجم المأساة المروعة التي ستتكشف بمجرد انقشاع غيمة الحرب، لمئات الأسر من ابناء القبائل الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية والتي تعرضت للفناء جراء عمليات الحشد والتجنيد بالقوة واستغلال فقرهم وحاجتهم للزج بهم في حروب عبثية تنفيذا لسياسات ايران التخريبية‏.

ودعا الارياني وجهاء وأبناء القبائل والاباء والامهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي للحفاظ على أبنائهم وعدم تسليم رقابهم لمليشيا لا تكترث بمصيرهم، وتنظر إليهم مجرد جسر عبور لتنفيذ مخططاتها في الاستيلاء على البلد ومقدراتها وتحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف ترقى لمستوى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الشعب اليمني الذي يتعرض لجرائم إبادة جماعية، عبر غسل عقولهم بالافكار الارهابية المتطرفة والزج بهم في سلسلة لا تنتهي من المعارك والحروب العبثية.