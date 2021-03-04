مركز الملك سلمان يوزع مساعدات اغاثية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,400 حقيبة شتوية في مديريتي المعافر والشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 8,400 فرد من النازحين.



الى ذلك قام فريق مركز الملك سلمان، بتفقد سير مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن، الذي يموله المركز بمحافظات عدن، لحج، تعز، مأرب، والمهرة، وشبوة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي الحديدة واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة، وذلك خلال الفترة 11 - 17 فبراير 2021م.

وراجع عيادة التحصين 18 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 344 فرداً، وعيادة الأطفال 573 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 482 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 8 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 171 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 132 مستفيداً، وقسم التغذية العلاجية 107 حالات، وقسم الطوارئ 1.711 فرداً، وقسم الباطنية 716 فرداً.